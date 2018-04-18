Президент компании «ЛУКОЙЛ» поздравил президента Азербайджана

2018-04-18 17:33 | www.apa.az | 6

Президент российской компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана.

Как сообщает АПА, в поздравлении говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович. От имени компании «Лукойл» и от себя лично искренне поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Азербайджанской Республики. В последние годы Азербайджан добился больших успехов в укреплении государственности, гражданского общества и диверсифицированной экономики. Под Вашим руководством в стране продолжаются направленные на устойчивое динамичное социально-экономическое развитие реформы. Успехи этой конструктивной политики являются надежной основой для нынешнего и будущего прогресса страны. Выражаю вам глубокую благодарность за поддержку, которую Вы всегда оказывали проектам ЛУКОЙЛа в Азербайджане. Со своей стороны еще раз уверяю, что мы готовы выполнить все взятые обязательства и далее развивать сотрудничество с нашими азербайджанскими партнерами. Я еще раз выражаю свое глубокое почтение, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, успехов и новых достижений в Вашей нелегкой работе во имя процветания Азербайджанской Республики».