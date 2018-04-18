Политолог: «Полонез» применяется для ведения наступательных действий

2018-04-18 17:32 | www.oxu.az | 8

Недавно российское издание «Коммерсантъ» опубликовал статью, в которой говорилось о том, что Азербайджан станет первым покупателем белорусских РЗСО «Полонезов».

Как отмечается в статье, данное оружие является противовесом российским «Искандерам».

Сам проект «Полонез» начал реализовываться на фоне длившихся с 2012 года разногласий Москвы и Минска о поставке Белоруссии оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». Это оружие было нужно президенту Александру Лукашенко в качестве ответной меры на «активизацию некоторых сил».

О том, насколько силен «Полонез», сможет ли стать противовесом российским «Искандерам», а также о возможной войне Азербайджана и Армении рассказал Oxu.Az военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, Александр Перенджиев.

- В СМИ сообщили о том, что якобы Азербайджан закупит у Белоруссии РСЗО «Полонез» в противовес «Искандерам», которые Россия передала Армении. Как бы вы оценили систему «Полонез»?

- Как весьма мощную современную реактивную систему залпового огня, не уступающая по своим тактико-техническим характеристикам и эффективности таким российским РСЗО, как «Смерч», «Град» и даже новейшим РСЗО «Торнадо». Ведь последние сконструированы аналогично предшественникам, но оборудованы навигацией ГЛОНАСС и новой компьютеризированной системой управления огнем. Ракеты от белорусской РСЗО также имеют комбинированную систему наведения на основе инерциальной и спутниковой навигационных систем.

Одним словом, применять подобную технику в реальном бою может государство, обладающее современными технологиями и информационно-телекоммуникационной инфраструктурой, а также высокопрофессиональными военными специалистами в этой сфере. Обращаю также Ваше внимание, что РСЗО, как вид вооружения, в основном применяется для ведения наступательных действий.

- В последнее время все чаще появляются информации о новых покупках оружия со стороны Азербайджана и Армении. Считаете ли вы, что стороны готовятся к войне?

- Азербайджан и Армения всегда готовятся к войне, и по сути постоянно находятся в состоянии войны. Речь только идет о степени эскалации конфликта. Она может снижаться или усиливаться. Когда снижается, сторонние наблюдатели говорят о достигнутом перемирии, в случае усиления степени эскалации – о начале новой «старой» войны.

- Насколько система «Полонез» можно противопоставить против «Искандеров»?

- Мне не совсем понятно, как можно сравнить эти две системы. «Полонез» – это реактивная система залпового огня (РСЗО), а «Искандер» – оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК). Предназначение всех РСЗО в основном для:

– уничтожения и подавления живой силы и боевой техники противника в районах сосредоточения;

– уничтожения и подавления артиллерийских и минометных батарей;

– разрушения укреплений, опорных пунктов и узлов сопротивления противника.

Основное же предназначение ОТРК «Искандер» – уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими. Как могут воевать между собою непосредственно «Полонезы» и «Искандеры», мне трудно представить.