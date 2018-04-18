Посол выразил отношение к информации о казни трех азербайджанских женщин в Ираке

2018-04-18 17:38 | www.apa.az | 5

«К нам не поступала официальная информация в связи с приговоренными к казни в Ираке азербайджанскими женщинами».



Об этом АПА сообщил посол Азербайджана в Ираке Рамиз Гафаров.



По его словам, в таких случаях посольство по мере возможностей готово оказывать помощь гражданам Азербайджана: «В прессе публикуются разные сообщения. Если бы такое имело место, мы изначально были бы проинформированы официальными органами. Мы не можем дать какую-либо оценку ввиду отсутствия у нас информации. Есть решение страны. Закон есть закон, и если кто-то совершает преступление, то привлекается к ответственности. Если понадобится расследовать этот вопрос, и нас пригласят принять участие в этом процессе, то постараемся помочь. Будучи посольством, мы обязаны оказывать помощь нашим гражданам».

Посол отметил, что в связи с находящимися в Ираке азербайджанскими детьми ведется работа с официальными структурами: «Наряду с находящимися в тюрьмах женщинами работа также ведется в связи с детьми. Мы следим за процессом, продолжаем сотрудничество с официальными органами. Мы выполняем официальные поручения. Принимаются необходимые меры. Ведется официальная документация, проводятся встречи».



Подчеркнув, что Ирак и Азербайджан являются дружественными странами, посол добавил, что Азербайджан стремится расширить дружеские отношения с Ираком: «Мы готовы ко всем переговорам, связанным с азербайджанскими женщинами и детьми в Ираке. Эти вопросы находятся на повестке дня.



Отметим, согласно распространенной иракским телеканалом «Al-Sumaria» информации, Центральный уголовный суд Ирака вынес смертный приговор обвиняемым в причастности к террористической организации ИГ трем азербайджанским женщинам и одной кыргызке, и приговор пожизненного заключения одной француженке и двум русским женщинам.