Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о необходимости досрочных выборов в стране

2018-04-18 17:10 | www.trend.az | 6

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о необходимости проведения досрочных президентских и парламентских выборов в Турции, сообщают турецкие СМИ.

"Правительство приветствовало предложение [лидера Партии националистического движения Девлета] Бахчели о проведении досрочных выборов. Они пройдут 24 июня 2018 года", - сказал он.

Отметим что сегодня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели провели встречу, в рамках которой было обсуждено предложение лидера МНР о проведения досрочных президентских и парламентских выборов в Турции.

Отметим, что накануне лидер MHP выступил с заявлением, призвав турецкое правительство провести досрочные парламентские и президентские выборы.

По словам Бахчели досрочные выборы должны быть проведены 26 августа текущего года.