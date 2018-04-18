Иран отказался от доллара

2018-04-18 17:57 | www.oxu.az | 6

Иран запретил осуществлять импортные сделки в долларах США.

Как сообщает Oxu.Az об этом сообщили иранские СМИ, таможенные органы Ирана не будут обрабатывать декларации или заказы на ввоз товаров в случае, если в транзакциях используется доллар.

«Импортеры могут заменить доллар на евро или национальные валюты стран, с которыми ведется торговля. В ЦБ страны заявляют, что сбоев в международных сделках не будет, поскольку и сейчас доллар используется для небольшого процента внешнеторговых операций», - сообщает Forbes.

Как отмечает издание, использование евро может привести к увеличению издержек импортеров в силу двойного обмена валюты.

Одной из причин для ограничения использования доллара является продолжающееся падение риала. С начала года иранская валюта подешевела на 8%, при том что и в 2017 году ее курс опускался. Запрет на долларовый импорт должен снизить спрос на доллары внутри Ирана.

В ноябре 2017 годя верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с президентом России Путиным сказал, что сотрудничество Тегерана и Москвы поможет изолировать США. По его словам, одним из элементов этой стратегии может стать отказ от использования доллара.