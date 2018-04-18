Иран отказался от доллара

2018-04-18 17:58 | www.oxu.az | 5

Кабмин Ирана принял решение отказаться от международных расчетов в долларах и перейти на евро при зарубежных транзакциях и официальных отчетах госучреждений.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили иранские телеканалы.

Одной из причин для ограничения использования доллара является продолжающееся падение риала. С начала года иранская валюта подешевела на 8 процентов, при том что и в 2017 году ее курс опускался. Запрет на долларовый импорт должен снизить спрос на доллары внутри Исламской Республики.

10 апреля Центробанк Ирана объявил о том, что в стране вводятся ограничения на владение наличной иностранной валютой. Для граждан Ирана установлен лимит в 10 тысяч евро на человека.

«Избыточную валюту» сверх этой суммы, согласно распоряжению центробанка, необходимо в течение месяца продать или положить на банковский счет. Несоблюдение требований повлечет за собой судебное преследование, говорилось в заявлении регулятора.

Л.А.

