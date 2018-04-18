Увеличился экспорт из Северо-Казахстанской области в Россию и Кыргызстан

2018-04-18 17:25 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Северо-Казахстанская область увеличила экспорт товаров в Россию и Кыргызстан. Об этом на заседании руководства области сказала руководитель департамента статистики Северного Казахстана Марал Нуржаупова.

Она отметила, что рост экспорта в Россию и Кыргызстан положительно влияет на экспортный потенциал области, добавив, что в целом рост объема экспорта области отмечен в 1,6 раза.

Говоря об экономике области, Нуржаупова отметила, что в первом квартале 2018 года Северный Казахстан добился роста практически во всех приоритетных секторах.

“В промышленности произведено продукции на 64,4 миллиарда тенге. В обрабатывающей промышленности рост составил 107,7 процента. Производство продуктов питания выросло на 36 процентов, пластмассовых изделий — на 18 процентов. За январь-март 2018 года валовый выпуск продукции сельского хозяйства составил 22,5 миллиарда тенге”, - сказала Нуржаупова.

Также на заседании было отмечено, что высоких показателей область может достичь благодаря диверсификации сельского хозяйства. Увеличение площадей масличных культур дополнительно в бюджет принесет 60-70 миллиарда тенге.