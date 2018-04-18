Президент Ильхам Алиев: Президентские выборы отразили волю азербайджанского народа (версия 4)

2018-04-18 17:31 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы отразили волю азербайджанского народа.

Об этом сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев в среду на церемонии инаугурации.

«Уважаемые дамы и господа! В первую очередь хочу еще раз выразить глубокую признательность родному азербайджанскому народу за высокое доверие, оказанное мне на этих выборах. Я всегда ощущал, ощущаю поддержку азербайджанского народа. Эта поддержка придает мне силы. Я опираюсь на эту поддержку, и еще раз хочу заверить народ, что и впредь буду достойно служить народу, Родине. Президентские выборы отразили волю азербайджанского народа. Азербайджанский народ высоко оценил проделанную работу, проголосовал за осуществленные работы, проголосовал за развитие, прогресс, безопасность, дальнейшее развитие», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что выборы были справедливыми и прозрачными.

"Опросы, проведенные местными и международными организациями до выборов, “exit-poll”, проведенные в день выборов вновь международными и местными организациями, совпадают с официальными результатами выборов. Это еще раз показывает, что выборы отражают волю нашего народа, его мнение. Обращаясь к народу в преддверии президентских выборов 2003 года, я сказал, что если народ окажет мне доверие, я останусь привержен политике великого лидера Гейдара Алиева, продолжу эту политику. Я горжусь тем, что народ мне поверил, поддержал меня,и я в свою очередь выполнил обещанное", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана добавил, что за последние 15 лет в Азербайджане было обеспечено всестороннее развитие.

«Главное условие этого состоит в том, что мы идем по пути великого лидера. Проложенныйим путь - единственно верный путь. Наглядным доказательством тому является история независимости Азербайджана. Идя по этому пути последние 15 лет, мы достигли больших успехов. Азербайджанский народ живет в условиях безопасности, стабильности. За эти 15 лет в различных регионах мира, в нашем регионе, в Европе происходили очень опасные процессы: кровавые столкновения, войны, гражданские войны, государственные перевороты. То есть, с точки зрения безопасности последние 15 лет прошли очень напряженно. В Азербайджане же народ жил в условиях безопасности. Мы устранили все внутренние риски, смогли уберечь себя, оберегаем сегодня, уверен, что и дальше убережем от внешних рисков. Эти 15 лет азербайджанский народ жил в условиях стабильности. И это основное условие нашего развития. Мы видим, что когда нарушается стабильность, не может идти речь о развитии. Когда нарушается стабильность, происходит внутреннее вмешательство, страны попадают в неуправляемое состояние, льется братская кровь и будущее стран оказывается под большим вопросом. В Азербайджане гарантом стабильности является азербайджанский народ и наша политика. Поэтому единство власти и народа - основное условие наших успехов. Сегодня Азербайджан известен в мире как пространство стабильности, как остров стабильности, и это большое наше достижение», - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что за прошедшие 15 лет демократическое развитие в Азербайджане шло очень интенсивно. В стране обеспечены все свободы, и с точки зрения демократического развития.

«Считаю, что эти 15 лет были очень успешными. Углубив политические реформы, мы обеспечили все свободы - свободу слова, свободу печати, свободу собраний, свободу политической деятельности. Достаточно лишь сказать, что сегодня 80 процентов граждан Азербайджана являются пользователями интернета и интернет в стране свободный. То есть, наша политика, связанная с демократическим развитием, это очень правильная политика, и она обеспечивает наши национальные интересы. Мы делаем это не ради того, чтобы кому-то понравиться, а для того, чтобы политические реформы в Азербайджане еще больше углублялись, чтобы азербайджанский народ всегда был хозяином своей судьбы, точно так же, как азербайджанский народ является хозяином своей судьбы сегодня, и выборы и их результаты это еще раз подтверждают. Могу сказать, что последние 15 лет в Азербайджане наблюдаются положительные тенденции в культуре политической борьбы, и это еще раз показывает кампания по выборам президента. В выступлениях кандидатов звучали достаточно резкие критические высказывания. Я это приветствую, расцениваю как положительное явление. Это говорит о правильном направлении политической борьбы. Должен отметить, что вопросы, поднятые кандидатами во время кампании по президентским выборам, будут внимательно рассмотрены и ценные предложения будут учтены. Одним словом, за эти 15 лет мы постарались, чтобы в Азербайджане была обеспечена цивилизованная политическая борьба, и в большой степени добились этого. Пользуясь возможностью, выражаю признательность всем кандидатам, принявшим участие в выборах, желаю им успехов в дальнейшей деятельности. Что касается антинациональных группировок, то они полностью маргинализировались, и эти выборы еще раз показали, что им нет места на политической арене Азербайджана. Азербайджанский народ давно определил их место - это свалка истории. Азербайджанский народ указал место элементам, во многих случаях демонстрирующих национальное предательство, выступающих против государства, проводящих деятельность за счет зарубежных грантов, пожертвований. Собрания, организованные ими до и после выборов, еще раз показали, что азербайджанский народ никогда не позволит, чтобы управляемая из-за рубежа группировка заняла какую-то позицию в Азербайджане. Мы и дальше приумножим усилия по демократическому развитию, это направление займет важное место в дальнейшей деятельности», - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что эти 15 лет Азербайджан успешно развивался. Азербайджанский народ продемонстрировал единство, солидарность.

«Для нашей будущей деятельности главную роль играет наша национальная идеология. В Азербайджане полностью восстановлена идеология азербайджанства, азербайджанский народ объединился вокруг общей национальной идеи, и наша страна развивается очень успешно. В Азербайджане межрелигиозные, межнациональные отношения носят образцовый характер. В Азербайджане представители всех народов, религий живут и дальше будут жить мирно, как одна семья. Наша политика и желания общества обусловят и шаги, которые будут предприняты в этом направлении. Азербайджан добился очень больших успехов в регулировании межрелигиозных, межнациональных отношений внутри страны, и за последние 15 лет мы продемонстрировали это миру. Не только потому, чтобы показать себя, а потому, чтобы положительные тенденции и в мире составляли преимущество. К сожалению, за последние 15 лет в мире произошли очень опасные процессы в этом направлении. В некоторых странах исламофобия, ксенофобия, дискриминация уже становятся государственной политикой, к представителям других наций, религий проявляется негативное отношение. Поэтому мы постарались и дальше будем стараться показать свой пример и доказать, что мультикультурализм живет и должен жить. В то же время мы привержены и привязаны к своим национально-духовным ценностям, и неслучайно, что 2016 и 2017 годы были объявлены в Азербайджане Годом мультикультурализма и Годом исламской солидарности», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что за последние 15 лет Азербайджан добился больших успехов на международной арене.

«Наши позиции в мире укрепляются, Азербайджан – страна, обладающая очень положительной международной репутацией. К нам проявляется очень большое уважение, поддержка со стороны мирового сообщества, мы это чувствуем, и достигнутые результаты, принятые решения еще раз подтверждают это. Безусловно, что самым наглядным примером стало наше избрание при поддержке 155 стран в Совет безопасности ООН. Это очень большой успех для молодого независимого государства, и это показывает, что абсолютное большинство мирового сообщества поддерживает нас. За последние 15 лет мы смогли наладить более тесные отношения с соседними государствами. Могу сказать, что двусторонние отношения сейчас на самом высоком уровне, у нас нет никаких проблем с соседними государствами, все вопросы решаются конструктивно и двустороннее сотрудничество создает условия для многостороннего сотрудничества. Многостороннее сотрудничество тоже осуществляется по инициативе Азербайджана. По нашей инициативе был созданчетырехсторонний формат сотрудничества с четырьмя соседними государствами, и это работающий формат. На этих трехсторонних и четырехсторонних встречах мы обсуждаем, решаем очень важные вопросы. Решение вопросов приносит большую пользу всем соседним государствам, в том числе Азербайджану, в то же время наши теплые отношения с соседями положительно влияют и на региональную стабильность, безопасность",- сказал Президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, последние 15 лет Азербайджан очень активно участвовал и дальше будет участвовать в международных организациях.

"Международные организации поддерживают позицию Азербайджана, в частности поддерживают нашу справедливую позицию по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Достаточно только сказать, что за последние 15 лет многие самые влиятельные международные организации приняли наше предложение по конфликту и приняли очень важные решения. Там указано, что конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности нашей страны. Генассамблея ООН, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, Организация экономического сотрудничества, ГУАМ и другие организации приняли резолюции, поддерживающие нашу позицию в связи с конфликтом. В предыдущий период Совет безопасности ООН и ОБСЕ приняли резолюции, что создает правовую базу для решения конфликта», - подчеркнул Президент Азербайджана.

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