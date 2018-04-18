В Алматы состоится конкурс гражданских проектов Центральной Азии и Азербайджана

2018-04-18 17:36 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Авторы гражданских проектов, реализованных в 2016 и 2017 годах в странах Центральной Азии и Азербайджане и направленных на решение социальных задач, примут участие в конкурсе, объявленном «Ассоциацией Развития Гражданского Общества» («АРГО»). Об этом в среду сообщают Узбекские СМИ.

«Мы назвали наш конкурс «Level Up Prize». Level Up – это устойчивое выражение, которое означает переход на новый уровень. Проекты из стран Центральной Азии и Азербайджана, благодаря которым жизнь людей изменилась к лучшему, весьма интересны для нас. Это могут быть перемены в жизни маленького аула или конкретная проблема определенной социальной группы, решенная в результате гражданской инициативы. Важно, чтобы эти проекты обращались к чувствам людей, вдохновляли их на позитивные изменения», – отмечает Джамиля Асанова, исполнительный директор ассоциации.

В конкурсе могут принять участие не только некоммерческие организации, но и бизнес-сообщества и просто активные граждане. Для этого необходимо заполнить заявку, размещенную на сайте организации и указать суть инициативы, а главное, отметить какие изменения произошли в результате их проекта, приложить фотографии и видео.

Заявки принимаются до 30 апреля 2018 года, 18:00 по времени Астаны. Победители будут определяться онлайн-голосованием, а церемония награждения состоится во время IX Международной конференции «Истории развития: взгляд изнутри» – «Insights Into Development», 13-14 июня 2018 года в Алматы.