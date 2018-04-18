Президент Азербайджана поздравил израильского коллегу

2018-04-18 18:26 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего израильского коллегу Реувена Ривлина с национальным праздником.

Как сообщает АПА, в письме президента говорится:

«Уважаемый господин Президент. От имени народа Азербайджана и от себя лично я искренне поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Израиля - Днем независимости. Верю, что развитие дружественных и партнерских отношений между Азербайджаном и Израилем будет в дальнейшем служить интересам наших народов. В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в Вашей деятельности, а также мира и процветания дружественному народу Израиля».