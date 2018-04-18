Edison будет покупать газ с Шахдениз

2018-04-18 18:27 | www.apa.az | 6

Права по соглашению, подписанному с испанской компанией Gas Natural Fenosa на продажу газа в рамках проекта «Шахдениз-2», переданы ведущей итальянской энергетической компании Edison.

Как сообщили АПА-Экономикс в SOCAR, это стало частью более крупной сделки, включающей приобретение итальянской газораспределительной сети. На церемонии подписания в SOCAR Tower приняли участие представители SOCAR, AGSC (Azerbaijan Gas Supply Company), Edison и Gas Natural Fenosa. Edison получила право на поставки газа сроком на 25 лет в рамках проекта «Шахдениз-2». Поставки планируется начать в 2020 году после завершения строительства Трансадриатического трубопровода (TAP).

Отметим, что 13 октября прошлого года Edison и Gas Natural Fenosa договорились о трансфере значимой итальянской газораспределительной сети Gas Natural Vendita Italia (GNVI). Одним из условий этой сделки является передача Fenosa компании Edison соглашения по продажам газа с «Шахдениз-2». В феврале Европейская комиссия одобрила сделку, посчитав, что условия соответствуют антимонопольным правилам. В результате были осуществлены покупка GNVI и трансфер соглашения о поставках газа. Этот трансфер говорит о неуклонном росте интереса крупных европейских энергетических игроков к азербайджанскому газу.

Edison, головной офис которой находится в Милане, является крупной энергетической компанией Италии, действующей в сфере снабжения электроэнергией и природным газом. Компания имеет филиалы по всему континенту. Edison задействована в широком спектре деятельности, от добычи природного газа и сырой нефти до распределения и продаж. В 2017 году на долю Edison пришлось 22% импорта и 6% добычи газа в Италии.