Министр: «Мецаморская АЭС представляет серьезную угрозу с точки зрения контрабанды радиоактивными веществами»

2018-04-18 18:47 | www.apa.az | 7

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сегодня принял генерального директора Международного агентства по атомной энергии Юкию Амано.



Как сообщили АПА в МИД, Э.Мамедъяров, выражая удовлетворение существующим эффективным сотрудничеством между Азербайджаном и МАГАТЭ, сказал, что деятельность и помощь МАГАТЭ высоко ценятся Азербайджаном.

Стороны, коснувшись вопроса внедрения атомных технологий для мирных целей, провели обмен мнениями по вопросу сотрудничества в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, нефтяной промышленности.

Во время встречи Э.Мамедъяров затронул вопрос безопасности ядерных реакторов и довел до внимания опасность, исходящую от эксплуатации расположенной в Армении Мецаморской АЭС, которая действует на основе устаревшей чернобыльской технологии. Министр отметил, что Мецаморская АЭС представляет серьезную угрозу с точки зрения контрабанды радиоактивными веществами, и подчеркнул важность принятия серьезных шагов в рамках концепции ядерной безопасности.