Врачи не смогли извлечь осколок из тела раненного армянами жителя Агджабеди - ОБНОВЛЕНО

2018-04-18 18:48 | www.apa.az | 7

Врачи не смогли извлечь осколок из спины жителя Агджабеди 27-летнего Рагима Гаджиева, получившего пулевое ранение в результате обстрела с армянской стороны.

Как сообщил АПА заведующий хирургическим отделением Агджабединской центральной районной больницы Вагиф Багиров, поскольку проведение операции по извлечению осколка представляла опасность жизни, извлечь его было невозможным.

«Житель села Юхары Гиямеддин Агджабединского района Гаджиев Рагим Азер оглу поступил в больницу с пулевым ранением в область правой части грудной клетки. Состояние пациента было тяжелым. У него было пониженное артериальное давление, пациент находился в шоковом состоянии. Было проведено срочное обследование, после чего было выявлено скопление большого количества крови в грудной полости и повреждение легких. После рентгенологического обследования было установлено, что пуля застряла между позвонками. Р.Гаджиеву была сделана срочная операция. Скопленные в грудной полости 300 миллиграммов крови были откачены. Был наложен шов на рану в правом легком, произведен дренаж грудной полости. Пациента отключили от аппарата искусственного дыхания и поместили в реанимационное отделение. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое», - подчеркнул В.Багиров.



Отметим, сегодня около 13:30 житель села Юхары Гиямеддин Гаджиев Рагим Азер оглу (1991 г.р.), находясь в поле, получил пулевое ранение в результате вражеского обстрела.

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15:52

Оккупировавшие азербайджанскую территорию ВС Армении сегодня подвергли обстрелу село Гиямеддин Агджабединского района.

Как сообщает карабахское бюро АПА, житель села Юхары Гиямеддин Гаджиев Рагим Азер оглу (1991 г.р.), получил огнестрельное ранение, находясь в поле.

Р.Гаджиева поместили в госпиталь, его состояние оценивается как удовлетворительное.

В Минобороны этот факт подтвердили АПА, подчеркнув, что в последние дни на фоне событий, происходящих в Армении, число провокаций со стороны врага на линии соприкосновения возросло. Армяне обстреливают в том числе гражданские объекты и мирных граждан.