Эльнур о гей-сценах в своем клипе: Мне все равно, что говорят люди

2018-04-18 18:18 | www.oxu.az | 7

Oxu.Az представляет интервью с победителем конкурса «O Səs Türkiyə», певцом Эльнуром Гусейновым.

- Эльнур, рады вновь видеть вас на родине. Кажется, вы больше времени проводите в Турции...

- Я живу и в Турции, и в Баку. В Азербайджан я приезжаю по делам. Мне легко жить в Стамбуле. Люблю тамошних людей.

- Ваш контракт с «Acun medya» истек?

- Да, контракт с «Acun medya» истек в 2016 году. У меня контракт с другой фирмой. Я действую по их правилам.

- Гомосексуальные сцены в клипе «Vibration» вызвали скандал...

- Меня не интересует реакция людей. Стараюсь выполнять качественную работу. Мне неважно, кто как это воспринимает. Я живу для себя, у меня свой мир.

- Доходы устраивают?

- Размер доходов для меня неважен. Главное, чтобы хватало на кусок хлеба. Я комфортно живу со своей собакой, кошкой и игуаной. Этого для меня достаточно.

- Выходит, что вы не строите планы на будущее и не копите деньги...

- Я мыслю не так, как обычные люди. Не живу мечтами о покупке дома и машины. Главное - двигаться по верному пути и испытывать позитивные эмоции.

- Что можете сказать о представительнице Азербайджана на «Евровидении 2018» Айсель?

- Я очень люблю Айсель, несколько раз слушал ее исполнение. У Айсель есть талант. Я преклоняюсь перед ней, как перед музыкантом.

- Последний ваш дуэт «Say Hallelujah» был с Фидан Гусейновой. Стоит ждать новых дуэтов?

- Хочу записать дуэты со всеми певцами. Начал с Фидан. Все телеканалы рассказывают о скандалах между певцами. Я хочу предложить всем дуэт и продемонстрировать свое дружелюбие. После этого не намерен останавливаться.

Пярвиз Гусейн

