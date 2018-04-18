Edison будет покупать газ с Шахдениз - ФОТО

2018-04-18 18:29 | www.oxu.az | 8

Права по соглашению, подписанному с испанской компанией Gas Natural Fenosa на продажу газа в рамках проекта «Шахдениз-2», переданы ведущей итальянской энергетической компании Edison.

Как сообщили Oxu.Az в SOCAR, это стало частью более крупной сделки, включающей приобретение итальянской газораспределительной сети.

В церемонии подписания, которая состоялась в SOCAR Tower, приняли участие представители SOCAR, AGSC (Azerbaijan Gas Supply Company), Edison и Gas Natural Fenosa.

Edison получила право на поставки газа сроком на 25 лет в рамках проекта «Шахдениз-2». Поставки планируется начать в 2020 году после завершения строительства Трансадриатического трубопровода (TAP).