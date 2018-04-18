Ильхам Алиев: «Мы вернемся на оккупированные земли и вдохнем в них жизнь» - ОБНОВЛЕНО

2018-04-18 19:20 | www.apa.az | 8

18 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с министрами молодежи и спорта, участвующими в проходящей в Баку четвертой сессии Конференции министров молодежи и спорта Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает АПА, глава государства выступил на встрече.

Он сказал, что Азербайджан всегда чувствует поддержку братских мусульманских стран и поддерживает своих братьев во всех международных организациях: «Я рад, что Азербайджан проводит такое важное международное мероприятие. Уверен, что эта встреча укрепит единство и партнерство между нашими странами, создаст положительную динамику для развития сотрудничества. Азербайджан является активным членом ОИС. В последние годы мы организовали много мероприятий на уровне министров. Я рад, что сегодня министры молодежи и спорта находятся в числе наших гостей. Азербайджан продолжит политику усиления единства и партнерства с соседними странами. Мы всегда должны поддерживать друг друга, быть рядом с друг с другом».

Глава государства отметил, что ОИС приняла несколько резолюций в связи с урегулированием конфликта, завершившегося оккупацией Арменией 20 процентов азербайджанских территорий: «В результате этого конфликта более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Мы подверглись этнической чистке. Армения учинил геноцид против азербайджанцев в Ходжалы. В настоящее время этот геноцид признан 10 странами. Мы благодарны странам-членам ОИС за поддержку, оказываемую нам в урегулировании конфликта на основании резолюций Совбеза ООН и в рамках территориальной целостности Азербайджана. Армяне разрушили все на наших землях. Два года назад была освобождена от оккупации часть земель, и мы приняли решение отстроить эти земли заново. Сейчас там живут люди, мы построили поселок из 150 домов а также мечеть. Мы вернемся на все оккупированные земли и заново отстроим их. Мы вдохнем в них жизнь».

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18 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с министрами молодежи и спорта, участвующими в проходящей в Баку четвертой сессии Конференции министров молодежи и спорта Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента.