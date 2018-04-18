В Армении назначены главы МИД и Минобороны

2018-04-18 18:51 | www.oxu.az | 8

Бывший премьер-министр Армении Карен Карапетян назначен первым вице-премьером правительства.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Sputnik Армения, указ об этом подписал президент Армении Армен Саркисян.

Вице-премьерами назначены министр международной экономической интеграции и реформ Армении Ваче Габриелян и бывший руководитель администрации президента Армен Геворкян.

Также армянские СМИ сообщают, что указом президента Армена Саркисяна Эдвард Налбандян назначен министром иностранных дел Армении, а Виген Саркисян - министром обороны Армении.