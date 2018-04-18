США напомнили Турции о рисках, связанных с сотрудничеством с РФ по Сирии

2018-04-18 18:38 | www.trend.az | 8
США призывают Турцию помнить о рисках, связанных с сотрудничеством с Россией по Сирии, заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей США помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, передает РИА Новости.
"Анкара должна помнить о рисках стратегических уступок Москве в достижении тактических целей в Сирии", - сказал представитель госдепартамента на слушаниях, посвященных политике США на Ближнем Востоке.
Он отметил, что Турция "увеличила взаимодействие с Россией и Ираном", несмотря на тесные отношения с США.