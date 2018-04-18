Президент Ильхам Алиев: Президентские выборы отразили волю азербайджанского народа (версия 5)

2018-04-18 18:42 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы отразили волю азербайджанского народа.

Об этом сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев в среду на церемонии инаугурации.

«Уважаемые дамы и господа! В первую очередь хочу еще раз выразить глубокую признательность родному азербайджанскому народу за высокое доверие, оказанное мне на этих выборах. Я всегда ощущал, ощущаю поддержку азербайджанского народа. Эта поддержка придает мне силы. Я опираюсь на эту поддержку, и еще раз хочу заверить народ, что и впредь буду достойно служить народу, Родине. Президентские выборы отразили волю азербайджанского народа. Азербайджанский народ высоко оценил проделанную работу, проголосовал за осуществленные работы, проголосовал за развитие, прогресс, безопасность, дальнейшее развитие», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что выборы были справедливыми и прозрачными.

"Опросы, проведенные местными и международными организациями до выборов, “exit-poll”, проведенные в день выборов вновь международными и местными организациями, совпадают с официальными результатами выборов. Это еще раз показывает, что выборы отражают волю нашего народа, его мнение. Обращаясь к народу в преддверии президентских выборов 2003 года, я сказал, что если народ окажет мне доверие, я останусь привержен политике великого лидера Гейдара Алиева, продолжу эту политику. Я горжусь тем, что народ мне поверил, поддержал меня, и я в свою очередь выполнил обещанное", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана добавил, что за последние 15 лет в Азербайджане было обеспечено всестороннее развитие.

«Главное условие этого состоит в том, что мы идем по пути великого лидера. Проложенный им путь - единственно верный путь. Наглядным доказательством тому является история независимости Азербайджана. Идя по этому пути последние 15 лет, мы достигли больших успехов. Азербайджанский народ живет в условиях безопасности, стабильности. За эти 15 лет в различных регионах мира, в нашем регионе, в Европе происходили очень опасные процессы: кровавые столкновения, войны, гражданские войны, государственные перевороты. То есть, с точки зрения безопасности последние 15 лет прошли очень напряженно. В Азербайджане же народ жил в условиях безопасности. Мы устранили все внутренние риски, смогли уберечь себя, оберегаем сегодня, уверен, что и дальше убережем от внешних рисков. Эти 15 лет азербайджанский народ жил в условиях стабильности. И это основное условие нашего развития. Мы видим, что когда нарушается стабильность, не может идти речь о развитии. Когда нарушается стабильность, происходит внутреннее вмешательство, страны попадают в неуправляемое состояние, льется братская кровь и будущее стран оказывается под большим вопросом. В Азербайджане гарантом стабильности является азербайджанский народ и наша политика. Поэтому единство власти и народа - основное условие наших успехов. Сегодня Азербайджан известен в мире как пространство стабильности, как остров стабильности, и это большое наше достижение», - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что за прошедшие 15 лет демократическое развитие в Азербайджане шло очень интенсивно. В стране обеспечены все свободы, и с точки зрения демократического развития.

«Считаю, что эти 15 лет были очень успешными. Углубив политические реформы, мы обеспечили все свободы - свободу слова, свободу печати, свободу собраний, свободу политической деятельности. Достаточно лишь сказать, что сегодня 80 процентов граждан Азербайджана являются пользователями интернета и интернет в стране свободный. То есть, наша политика, связанная с демократическим развитием, это очень правильная политика, и она обеспечивает наши национальные интересы. Мы делаем это не ради того, чтобы кому-то понравиться, а для того, чтобы политические реформы в Азербайджане еще больше углублялись, чтобы азербайджанский народ всегда был хозяином своей судьбы, точно так же, как азербайджанский народ является хозяином своей судьбы сегодня, и выборы и их результаты это еще раз подтверждают. Могу сказать, что последние 15 лет в Азербайджане наблюдаются положительные тенденции в культуре политической борьбы, и это еще раз показывает кампания по выборам президента. В выступлениях кандидатов звучали достаточно резкие критические высказывания. Я это приветствую, расцениваю как положительное явление. Это говорит о правильном направлении политической борьбы. Должен отметить, что вопросы, поднятые кандидатами во время кампании по президентским выборам, будут внимательно рассмотрены и ценные предложения будут учтены. Одним словом, за эти 15 лет мы постарались, чтобы в Азербайджане была обеспечена цивилизованная политическая борьба, и в большой степени добились этого. Пользуясь возможностью, выражаю признательность всем кандидатам, принявшим участие в выборах, желаю им успехов в дальнейшей деятельности. Что касается антинациональных группировок, то они полностью маргинализировались, и эти выборы еще раз показали, что им нет места на политической арене Азербайджана. Азербайджанский народ давно определил их место - это свалка истории. Азербайджанский народ указал место элементам, во многих случаях демонстрирующих национальное предательство, выступающих против государства, проводящих деятельность за счет зарубежных грантов, пожертвований. Собрания, организованные ими до и после выборов, еще раз показали, что азербайджанский народ никогда не позволит, чтобы управляемая из-за рубежа группировка заняла какую-то позицию в Азербайджане. Мы и дальше приумножим усилия по демократическому развитию, это направление займет важное место в дальнейшей деятельности», - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что эти 15 лет Азербайджан успешно развивался. Азербайджанский народ продемонстрировал единство, солидарность.

«Для нашей будущей деятельности главную роль играет наша национальная идеология. В Азербайджане полностью восстановлена идеология азербайджанства, азербайджанский народ объединился вокруг общей национальной идеи, и наша страна развивается очень успешно. В Азербайджане межрелигиозные, межнациональные отношения носят образцовый характер. В Азербайджане представители всех народов, религий живут и дальше будут жить мирно, как одна семья. Наша политика и желания общества обусловят и шаги, которые будут предприняты в этом направлении. Азербайджан добился очень больших успехов в регулировании межрелигиозных, межнациональных отношений внутри страны, и за последние 15 лет мы продемонстрировали это миру. Не только потому, чтобы показать себя, а потому, чтобы положительные тенденции и в мире составляли преимущество. К сожалению, за последние 15 лет в мире произошли очень опасные процессы в этом направлении. В некоторых странах исламофобия, ксенофобия, дискриминация уже становятся государственной политикой, к представителям других наций, религий проявляется негативное отношение. Поэтому мы постарались и дальше будем стараться показать свой пример и доказать, что мультикультурализм живет и должен жить. В то же время мы привержены и привязаны к своим национально-духовным ценностям, и неслучайно, что 2016 и 2017 годы были объявлены в Азербайджане Годом мультикультурализма и Годом исламской солидарности», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что за последние 15 лет Азербайджан добился больших успехов на международной арене.

«Наши позиции в мире укрепляются, Азербайджан – страна, обладающая очень положительной международной репутацией. К нам проявляется очень большое уважение, поддержка со стороны мирового сообщества, мы это чувствуем, и достигнутые результаты, принятые решения еще раз подтверждают это. Безусловно, что самым наглядным примером стало наше избрание при поддержке 155 стран в Совет безопасности ООН. Это очень большой успех для молодого независимого государства, и это показывает, что абсолютное большинство мирового сообщества поддерживает нас. За последние 15 лет мы смогли наладить более тесные отношения с соседними государствами. Могу сказать, что двусторонние отношения сейчас на самом высоком уровне, у нас нет никаких проблем с соседними государствами, все вопросы решаются конструктивно и двустороннее сотрудничество создает условия для многостороннего сотрудничества. Многостороннее сотрудничество тоже осуществляется по инициативе Азербайджана. По нашей инициативе был создан четырехсторонний формат сотрудничества с четырьмя соседними государствами, и это работающий формат. На этих трехсторонних и четырехсторонних встречах мы обсуждаем, решаем очень важные вопросы. Решение вопросов приносит большую пользу всем соседним государствам, в том числе Азербайджану, в то же время наши теплые отношения с соседями положительно влияют и на региональную стабильность, безопасность",- сказал Президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, последние 15 лет Азербайджан очень активно участвовал и дальше будет участвовать в международных организациях.

"Международные организации поддерживают позицию Азербайджана, в частности поддерживают нашу справедливую позицию по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Достаточно только сказать, что за последние 15 лет многие самые влиятельные международные организации приняли наше предложение по конфликту и приняли очень важные решения. Там указано, что конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности нашей страны. Генассамблея ООН, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, Организация экономического сотрудничества, ГУАМ и другие организации приняли резолюции, поддерживающие нашу позицию в связи с конфликтом", - подчеркнул Президент Азербайджана.

Как отметил глава государства, в предыдущий период Совет безопасности ООН и ОБСЕ приняли резолюции, что создает правовую базу для решения конфликта.

«Мы смогли получить полную поддержку международных организаций в деле урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, разоблачили захватническую политику Армении. Смогли добиться того, что сегодня Армения изолирована от всех региональных проектов. Резолюции Совета безопасности ООН - основная правовая база для решения конфликта. Мы еще раз смогли доказать миру, что мы правы. Несмотря на то, что против нас проводятся кампании, что организации армянского лобби проводят кампании против нас. Однако эти кампании не смогли повлиять на решения международных организаций. Мы смогли добиться политических и дипломатических успехов. Вымышленный «Нагорный Карабах» никто не признает, и уверен, что не признает. Проведенный там незаконный «референдум» осудили государства - наши соседи и международные организации. Нагорный Карабах – историческая земля Азербайджана. Есть правовая база. За 15 лет мы укрепили эту базу. За последние 15 лет мы смогли донести до мирового сообщества правду о конфликте, были написаны книги, представлены карты, старинные карты, проведены презентации, выставки. Более десяти стран признали Ходжалинскую резню как геноцид. Наши дипломатические и политические успехи продолжают приносить результат», - подчеркнул глава Азербайджанского государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что сегодня Армения превратилась в тупиковую страну.

«Мы не скрываем, что благодаря нашим усилиям Армения изолирована от всех региональных проектов, и эта политика приносит свои результаты. Мы и дальше продолжим эту политику, и уверен, что добьемся желаемого. Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть решен только и только в рамках территориальной целостности нашей страны. Другого пути нет. Азербайджан никогда не позволит, чтобы на нашей территории было создано второе вымышленное армянское государство. Мы также доносим до мирового сообщества, общественности, что не только Нагорный Карабах, но и нынешняя Армения - наши исторические земли. Мы не только говорим, но и доказываем это. Пишутся научные труды, исторические книги, поднимаются архивы. Есть достаточно исторических документов, доказывающих это. В начале XIX века 80 процентов населения Иреванского ханства составляли азербайджанцы. Мы несколько раз подвергались депортации. Все это мы должны донести, доносим, и это приносит свою пользу. Наша принципиальная позиция по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту поддерживается азербайджанским народом. Мы продолжим эту политику, в последующие годы тоже будем изолировать агрессора от всех дел, региональных дел, будем разоблачать их. В последующие годы наша сила будет еще больше расти. Потому что большие инициативы, проекты, реализуемые сегодня, приумножат нашу силу. В то же время мы хорошо знаем - и это показывают история, новая история и идущие в регионе процессы, - что в большинстве случаев нормы международного права не работают. Прав тот, кто силен. Мы это видели неоднократно, видим и сегодня. Можно сказать, что за последние 15 лет правила международного поведения изменились, нормы международного права отошли на задний план. Фактор силы стал более значимым. Это реальность. Мы живем в реальной жизни и должны считаться с реальностью. Эта реальность также показывает, что проводимая нами политика по строительству армии - единственно правильная политика. До проведения этой политики была проделана большая работа, и последние 15 лет процесс строительства армии шел ускоренно. Порой нас критиковали за это: почему вы тратите столько средств на эти вопросы? Но жизнь показала, что мы проводили правильную политику. Сегодня азербайджанская армия - среди сильных армий в мировом масштабе. Наша армия среди сильных армий по оснащению, вооружению, технике, боеспособности. Мы обеспечиваем армию всем необходимым, закупается и будет закупаться самое современное вооружение», - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что силу нашей армии увидел и враг.

«Апрельские бои – наша славная история, наша большая победа. Азербайджанская армия освободила от оккупантов часть земель Агдеринского, Физулинского и Джабраильского районов, мы контролируем тысячи гектаров территорий. На эти земли возвращается жизнь, на этих землях развивается азербайджанский флаг. Люди вернулись, построен новый поселок. Наша военная победа показывает силу азербайджанского народа, показывает непоколебимый дух азербайджанского народа. Это показывает, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией и мы освободим свои земли. Чтобы добиться этого, мы должны быть и будем еще сильнее», - заявил глава государства.

Президент Азербайджана добавил, что поселок Джоджуг Марджанлы превратился в наш символ возрождения.

«Жизнь, вернувшаяся в Джоджуг Марджанлы, от души радует каждого азербайджанца, вдохновляет его. Армянские вандалы, руководство Армении совершили геноцид и против наших исторических памятников, разрушили наши мечети. Но они не понимают, что мы в своем сердце храним наши мечети, мы в своем сердце возвели разрушенные мечети. После освобождения земель от оккупации мы построили в Джоджуг Марджанлы мечеть, идентичную Шушинской мечети, которую разрушили вандалы, и сегодня наши люди могут совершать молебен на этих землях. Это показывает, что мы никогда не смиримся с оккупацией. Мы успешно решаем и вопросы, связанные с беженцами. Построено около ста поселков, 280-290 тысяч наших переселенцев обеспечены новыми домами, квартирами. Мы и дальше будем поддерживать их. Бытовые проблемы переселенцев, их занятость постоянно находятся в центре внимания. Эти шаги будут предприниматься и в будущем», - подчеркнул глава государства.

«В целом могу сказать, что последние 15 лет мы уделяли очень большое внимание решению социальных вопросов. Это подтверждают и цифры. Заработные платы выросли примерно в семь раз, пенсии – более чем в десять раз. Создается социальная инфраструктура", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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