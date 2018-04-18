США пригрозили Турции санкциями

2018-04-18 19:10 | www.oxu.az | 4

Анкара после покупки ЗРК С-400 у РФ может попасть под санкции в рамках CAATSA, сказал на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Анкара утверждает, что она согласилась на покупку российских ракетных систем С-400, что может привести к санкциям по статье 231 CAATSA и негативно повлиять на участие Турции в программе F-35 (истребители пятого поколения)», - сказал представитель ведомства на слушаниях, посвященных политике США на Ближнем Востоке.

А.Б.

