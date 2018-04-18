Армяне ранили жителя Агджабеди - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2018-04-18 19:13 | www.oxu.az | 6

Врачи не смогли извлечь осколок из спины жителя Агджабеди 27-летнего Рагима Гаджиева, получившего пулевое ранение в результате обстрела с армянской стороны.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, заведующий хирургическим отделением Агджабединской центральной районной больницы Вагиф Багиров сообщил, что поскольку операция по извлечению осколка представляла опасность жизни, извлечь его было невозможным.

«Житель села Юхары Гиямеддин Агджабединского района Гаджиев Рагим Азер оглу поступил в больницу с пулевым ранением в области правой части грудной клетки. Состояние пациента было тяжелым. У него было пониженное артериальное давление, пациент находился в шоковом состоянии.

Было проведено срочное обследование, после чего было выявлено скопление большого количества крови в грудной полости и повреждение легких.

После рентгенологического обследования было установлено, что пуля застряла между позвонками.

Р.Гаджиеву была сделана срочная операция. Скопленные в грудной полости 300 миллиграммов крови были откачены. Был наложен шов на рану в правом легком, произведен дренаж грудной полости. Пациента отключили от аппарата искусственного дыхания и поместили в реанимационное отделение.

В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое», - подчеркнул В.Багиров.

15:56

ВС Армении в среду подвергли массивному обстрелу азербайджанское село Гиямеддин Агджабединского района Азербайджана.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на APA, в результате обстрела огнестрельное ранение получил житель села Рагим Гаджиев 1991 года рождения.

Гаджиев был доставлен в больницу. В Минобороны Азербайджана данный факт был подтвержден.