Китай опубликует новые негативные списки для иностранных инвесторов

2018-04-18 18:59 | www.trend.az | 5

Китай разрабатывает новые негативные списки в целях расширения доступа на китайский рынок для иностранных инвесторов. Об этом заявил Государственный комитет по делам развития и реформ (ГКРР) КНР, сообщает агентство "Синьхуа".

По сообщению ГКРР, это будут два негативных списка: один в отношении зон свободной торговли (ЗСТ), другой - для остальной части страны. Первый список предполагает меры большей степени открытости.

Китай начал в экспериментальном порядке вводить негативный список в Шанхайской ЗСТ в 2013 году. Это означает, что все сектора за исключением включенных в список открыты для иностранных инвесторов.