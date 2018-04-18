США могут нанести новый удар по Сирии

2018-04-18 19:31 | www.oxu.az | 7

США могут нанести по Сирии новый удар в случае повторения инцидентов с химоружием.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Эд Ройс.

Выступая на слушаниях в комитете, Ройс напомнил, что недавний удар США был «законен и оправдан» , так как, по его словам, был нанесен в ответ на «варварскую атаку» властей страны с использованием химического оружия.

«Надеюсь, Асад понял этот сигнал. Если нет, то могут быть новые удары», - сказал Ройс.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

А.Б.

