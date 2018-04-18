Министр: Мецаморская АЭС представляет серьезную угрозу

2018-04-18 19:48 | www.oxu.az | 6

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сегодня принял генерального директора Международного агентства по атомной энергии Юкию Амано.

Как сообщили Oxu.Az в МИД, Э.Мамедъяров, выражая удовлетворение существующим эффективным сотрудничеством между Азербайджаном и МАГАТЭ, сказал, что деятельность и помощь МАГАТЭ высоко ценятся Азербайджаном.

Стороны, коснувшись вопроса внедрения атомных технологий для мирных целей, провели обмен мнениями по вопросу сотрудничества в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, нефтяной промышленности.

Во время встречи Э.Мамедъяров затронул вопрос безопасности ядерных реакторов и довел до внимания опасность, исходящую от эксплуатации расположенной в Армении Мецаморской АЭС, которая действует на основе устаревшей чернобыльской технологии.

Министр отметил, что Мецаморская АЭС представляет серьезную угрозу с точки зрения контрабанды радиоактивными веществами, и подчеркнул важность принятия серьезных шагов в рамках концепции ядерной безопасности.

А.Б.

