SOCAR сократила выбросы вредных веществ почти наполовину

2018-04-18 19:06 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR в 2017 году сократила выбросы углекислого газа в рамках своих проектов до 5,891 миллиона тонн, сообщает в среду Natural Gas World со ссылкой на SOCAR.

Отмечается, что с 2010 года вредные выбросы удалось сократить на 45 процентов.

"Основными парниковыми газами среди выбросов в рамках проектов SOCAR являются метан, диоксид углерода и оксид азота. По данным министерства экологии, выбросы Азербайджана составляют в целом 51 миллион тонн в год, что примерно на 30 процентов ниже по сравнению с 1990 годом. Азербайджан надеется сократить этот показатель еще на 35 процентов к 2030 году в качестве вклада в глобальные усилия в области изменения климата", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, выбросы SOCAR, связанные со сжиганием газа на факеле, составляют 0,3 миллиона кубометров на тысячу баррелей нефтяного эквивалента в год, что является самым низким показателем среди десяти крупнейших экспортеров нефти в ЕС.