Парламент Кубы предложил кандидатуру на пост президента

2018-04-18 21:11 | www.apa.az | 7

Парламент Кубы предложил вице-президента Мигеля Диас-Канеля в качестве кандидата на пост главы республики.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, предложение будет обсуждаться национальным собранием, окончательное решение будет обнародовано в четверг.

В случае принятия кандидатуры Диас-Канеля, он будет первым президентом Кубы не из семьи Кастро со времен революции 1959 года. На пост вице-президента был выдвинут Сальвадор Вальдес Меса.

Ранее стало известно, что Рауль Кастро покидает пост президента Кубы.