Протестующие окружили мэрию Еревана - ОБНОВЛЕНО

2018-04-18 20:04 | www.oxu.az | 5

Участники оппозиционного митинга после шествия по городу подошли на площадь Республики в центре Еревана

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Вечером шествие оппозиции во главе с лидером оппозиционной фракции «Елк» («Исход» ) Николом Пашиняном вернулось в центральную часть города.

Митингующие по дороге останавливались у здания мэрии и МИД, призывая присоединяться к ним. В вечерние часы к протестующим стало присоединяться больше людей, чем прежде, многие освободились после работы.

К возвращению на площадь Республики число участников шествия насчитывало, по оценкам корреспондента ТАСС, две-три тысячи человек, примерно такое же количество ожидало их на площади.

Из-за большого количества людей, собравшихся на площади, движение по окружающим ее улицам ограничено.

Участники митинга соорудили на площади импровизированную сцену - установили колонки, замкнув пространство за ними выставленными полукругом скамейками.

Обстановка в районе митинга спокойная, хотя предприняты дополнительные меры безопасности. Полицейский заслон блокирует вход в прилегающий к площади дом правительства страны.

Отметим, число задержанных в ходе акции достигло 91 человека. В отношении 37 человек открыты административные дела, а материалы в отношении 54 лиц переданы следствию для подтверждения возможной уголовной составляющей.

16:15

Участники проходящей в Ереване акции протеста окружили столичную мэрию.

Как сообщает Oxu.Az, об этом передает news.am.

Сидя на ступеньках мэрии, демонстранты дружно скандировали «Тарон, выходи!» и «Позор».

Убедившись, что центральный вход в здание мэрии основательно закрыт для общественности, демонстранты направились к служебному входу, где организатор акции, депутат Никол Пашинян призвал присоединиться к шествию.

12:05

Демонстранты в Армении беспрепятственно прошли мимо здания парламента до дверей резиденции премьер-министра. Здесь Никол Пашинян возвестил о начале блокады резиденции.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ.

«Полицейский кордон оказался снят, и перед дверями резиденции находятся лишь несколько полицейских. Более основательные силы полиции сконцентрированы на второстепенных улицах, прилегающих к проспекту.

Пока выступал Пашинян, к театру «военных действий» подтянулись дополнительные силы полиции», - сообщают армянские СМИ.

11:49

Участники акции протеста, несогласные с избранием Сержа Саргсяна премьером Армении, вновь блокируют улицы и подошли к резиденции главы правительства.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Акций руководит оппозиционный депутат, глава фракции «Елк» (Исход) Никол Пашинян. Перед началом протестов он заявил журналистам, что сейчас его сторонники обсуждают вопросы, связанные с созданием комитета «бархатной революции», о котором он говорил накануне.

Акции протеста против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации.

В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Сагрсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.