Президент Азербайджана поздравил израильского коллегу

2018-04-18 20:07 | www.oxu.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего израильского коллегу Реувена Ривлина с национальным праздником.

Как сообщает Oxu.Az, в письме президента говорится:

«Уважаемый господин Президент. От имени народа Азербайджана и от себя лично я искренне поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Израиля - Днем независимости.

Верю, что развитие дружественных и партнерских отношений между Азербайджаном и Израилем будет в дальнейшем служить интересам наших народов.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в Вашей деятельности, а также мира и процветания дружественному народу Израиля».

А.Б.

