Президент Азербайджана поздравил израильского коллегу

2018-04-18 20:07 | www.oxu.az | 5
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего израильского коллегу Реувена Ривлина с национальным праздником.
Как сообщает Oxu.Az, в письме президента говорится:
«Уважаемый господин Президент. От имени народа Азербайджана и от себя лично я искренне поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Израиля - Днем независимости.
Верю, что развитие дружественных и партнерских отношений между Азербайджаном и Израилем будет в дальнейшем служить интересам наших народов.
В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в Вашей деятельности, а также мира и процветания дружественному народу Израиля».