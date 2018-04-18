США и союзники в ближайшие "дни" нанесут поражение ИГ - Госдеп

2018-04-18 19:13 | www.trend.az | 7

США и союзники в ближайшие "дни и недели" нанесут поражение группировке "Исламское государство" в Сирии и Ираке, заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, передает РИА Новости.

"В ближайшие дни и недели США и наши союзники ослабят и победят ИГ, поддержат стабильную Сирию и ограничат распространение пагубного влияния Ирана", - заявил Митчелл на слушания в палате представителей конгресса США.

В свою очередь исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд сообщил на слушаниях, что ИГ в настоящее время контролирует около 2% территории, которую эту группировка удерживала ранее. Он подтвердил, что США останутся в Сирии до полного разгрома ИГ.