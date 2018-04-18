В Сумгайыте обнаружен артиллерийский снаряд - ФОТО

2018-04-18 20:37 | www.oxu.az | 6

Из службы «102» МВД, а также из Центра управления при кризисных ситуациях МЧС в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация о том, что в городе Сумгайыт, в 5-м квартале был обнаружен один артиллерийский снаряд.

Как сообщили Oxu.Az в ANAMA, специальная мобильная группа быстрого реагирования Агентства немедленно направилась на указанную территорию.

Специалисты Агентства осмотрели участок с бытовыми отходами. Был обнаружен один артиллерийский снаряд 125 мм (OF-26). Указанный боеприпас был отправлен на центральный участок ANAMA для ликвидации.

А.Б.





