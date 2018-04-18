Итальянская Edison стала новым покупателем газа с "Шах Дениз 2" (ФОТО)

2018-04-18 19:33 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Испанская Gas Natural Fenosa передала свои обязательства по соглашению о продаже газа в рамках “Шах Дениз 2” итальянской компании Edison, сообщает азербайджанская госкомпания SOCAR.

Церемония подписания, в которой приняли участие представители SOCAR, Azerbaijan Gas Supply Company (AGSC), Edison и Gas Natural Fenosa, прошла в SOCAR Tower.

Компания Edison получила право на поставки газа в рамках “Шах Дениз 2” сроком на 25 лет. Поставки начнутся в 2020 году после завершения строительства Трансадриатического газопровода (TAP).

Этот шаг является частью более крупного соглашения о приобретении Edison газораспределительной сети Gas Natural Vendita Italia. Передача права на продажу газа с “Шах Дениз 2” от Gas Natural Fenosa к Edison является одним из условий этой сделки.

В рамках реализации проекта "Шах Дениз-2" добыча газа увеличится с девяти до 25 миллиардов кубометров в год. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения "Шах Дениз" будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского и Трансадриатического газопроводов.