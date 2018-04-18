Зачем Турции досрочные выборы?

2018-04-18 19:35 | www.trend.az | 8

Руфиз Хафизоглу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган всегда отличался от других политических лидеров тем, что неизменно выступал против проведения досрочных выборов.

Как известно, накануне лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели в своем заявлении призвал турецкое правительство провести досрочные парламентские и президентские выборы.

По словам Бахчели, досрочные выборы должны быть проведены 26 августа текущего года.

В Турции в кулуарах всегда обсуждалось, что в стране ожидается проведение парламентских выборов в октябре этого года.

Сегодня после встречи президента с лидером MHP Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня.

«В ходе переговоров с главой Партии националистического движения Турции Девлетом Бахчели мы обсудили предложение провести досрочные президентские и парламентские выборы», - сказал Эрдоган.

Эрдоган отметил, что операции ВС Турции в Сирии и важные исторические события в регионе, главным образом в Сирии и Ираке, ставят Турцию перед необходимостью предпринять шаги по устранению политической неопределенности.

Возникает вопрос: зачем же Турции досрочные выборы?

Прежде всего, как известно, в отличие от других политических партий, MHP и Партия справедливости и развития (ПСР) договорились о единстве во время президентских и парламентских выборов, которые должны были пройти в 2019 году.