Зачем Турции досрочные выборы?

2018-04-18 19:35 | www.trend.az | 8
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган всегда отличался от других политических лидеров тем, что неизменно выступал против проведения досрочных выборов.
Как известно, накануне лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели в своем заявлении призвал турецкое правительство провести досрочные парламентские и президентские выборы.
По словам Бахчели, досрочные выборы должны быть проведены 26 августа текущего года.
В Турции в кулуарах всегда обсуждалось, что в стране ожидается проведение парламентских выборов в октябре этого года.
Сегодня после встречи президента с лидером MHP Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня.
«В ходе переговоров с главой Партии националистического движения Турции Девлетом Бахчели мы обсудили предложение провести досрочные президентские и парламентские выборы», - сказал Эрдоган.
Эрдоган отметил, что операции ВС Турции в Сирии и важные исторические события в регионе, главным образом в Сирии и Ираке, ставят Турцию перед необходимостью предпринять шаги по устранению политической неопределенности.
Возникает вопрос: зачем же Турции досрочные выборы?
Прежде всего, как известно, в отличие от других политических партий, MHP и Партия справедливости и развития (ПСР) договорились о единстве во время президентских и парламентских выборов, которые должны были пройти в 2019 году.