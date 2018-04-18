В Турции уволят 3 тысячи военных

2018-04-18 21:42 | www.apa.az | 8

Около трех тысяч военных будут уволены из рядов вооруженных сил (ВС) Турции по подозрению в причастности к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO).

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны страны Нуреттин Джаникли.

"Мы проделали очень кропотливую работу по выявлению членов FETO. В частности, мы обнаружили около трех тысяч тайных членов этой структуры в ВС Турции. В ближайшие дни через постановления, имеющие силу закона (КНК), они будут выведены из состава ВС", сказал Джаникли.