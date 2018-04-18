Посольство опровергло казни азербайджанок в Ираке

2018-04-18 21:15 | www.oxu.az | 8

«К нам не поступала официальная информация в связи с приговоренными к казни в Ираке азербайджанскими женщинами».

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщил посол Азербайджана в Ираке Рамиз Гафаров.

По его словам, в таких случаях посольство по мере возможностей готово оказывать помощь гражданам Азербайджана:

«В прессе публикуются разные сообщения. Если бы такое имело место, мы изначально были бы проинформированы официальными органами. Мы не можем дать какую-либо оценку ввиду отсутствия у нас информации.

Есть решение страны. Закон есть закон, и если кто-то совершает преступление, то привлекается к ответственности. Если понадобится расследовать этот вопрос, и нас пригласят принять участие в этом процессе, то постараемся помочь.

Будучи посольством, мы обязаны оказывать помощь нашим гражданам».

А.Б.

