Численность населения со средними доходами в Китае превысила 300 млн человек

2018-04-18 19:36 | www.trend.az | 7

В настоящее время в Китае численность населения со средними доходами превысила 300 миллионов человек, об этом сказал заместитель председателя Китайской ассоциации трудовых исследований Су Хайнань в интервью Экономическому еженедельнику China Economic Weekly.

В настоящее время в мире существуют различные способы определения групп со средним доходом, различные критерии классификации приводят к разным результатам. По словам Су Хайнаня, Китай по-прежнему находится на начальной стадии социализма, ситуация Китая существенно отличается от положения в развитых странах, поэтому не следует применять международные стандарты.

Через многолетние исследования Су Хайнань определил средний класс в Китае. По его методологии в категорию среднего класса относит тех, чей годовой доход 2013 года составил от 60 до 150 тысяч юаней или семейный совокупный доход 2013 года составил от 85 до 225 тысяч юаней. В Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и Гуанчжоу доход в два раза выше среднего по стране.

На конец 2017 года в Китае около 330 миллионов людей относятся к группе со средними доходами, составляет около 24 процента от общей численности населения.