У Кэти Перри на сцене лопнули штаны - ВИДЕО

2018-04-18 21:26 | www.oxu.az | 7

У американской певицы Кэти Перри лопнули штаны на сцене шоу American Idol.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается в ролике, опубликованном на YouTube-канале Entertainment Tonight.

На видеозаписи видно, что исполнительница хохочет, сидя на диване, и вдруг прекращает со словами: «О боже, у меня только что порвались штаны!»

После этого она встает и показывает дырку на серебряном комбинезоне, через которую видны ягодицы.

Сама артистка посмеялась над произошедшим. Перед публикацией записи передачи она пообещала поклонникам «немного веселья и лопнувших штанов».

А.Б.





