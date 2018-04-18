Не достроили и бросили: А люди продолжают погибать – ФОТО + ВИДЕО

2018-04-18 21:59 | www.oxu.az | 7

Сегодня в Баку и в других городах страны принимаются различные меры для обеспечения комфорта и безопасности пешеходов.

Государство строит новые надземные и подземные переходы, осуществляет реконструкцию существующих.

Но к сожалению, эти переходы не всегда расположены там, где надо. Иногда они находятся довольно далеко от метро или автобусной остановки, поэтому у пешеходов не возникает никакого желания пользоваться ими. А потом говорят, что легче перейти дорогу, чем проделывать путь до перехода.

Иногда строительство переходов не доводится до конца, через некоторое время работы прекращаются, и переход остается недостроенным.

Один из таких недостроенных переходов находится в поселке Бузовна Хазарского района Баку в месте под названием «Хрустальный».

Здесь строительство надземного перехода началось в прошлом году, но работы еще не завершены. Точнее говоря, строительство прекратили на середине. На дороге, где максимально допустимая скорость составляет 120 км в час, пешеходный переход, конечно, необходим, но оставлять его недостроенным - большая халатность.

Этим пешеходным переходом могли бы пользоваться сотни наших сограждан, которые сегодня вынуждены перебегать дорогу в небезопасных условиях и постоянно оглядываться по сторонам. Это, конечно, удручающее зрелище.

Также стоит добавить, что металлический барьер, разделяющий проезжую часть магистральной дороги, недостаточно высок.

Конечно, отсутствие пешеходного перехода не дает пешеходам права переходить дорогу в неположенном месте. Однако ничего не сделано для того, чтобы пешеходы не нарушали правила. Люди с легкостью перелезают через металлический барьер и переходят дорогу. Будь барьер чуть повыше, они бы не могли так делать.

Но вернемся к нашему недостроенному пешеходному переходу, который, возможно, уже успел стать виновником чьей-то смерти.

Снимая данный переход, мы увидели, как пешеход пытается перейти дорогу. Этот переход мог стоить ему жизни, но в этот раз все обошлось. Однако на таких скоростных дорогах аварии – лишь вопрос времени.

Наш объектив запечатлел двух уборщиц, сидящих на обочине дороги. Одна из них - пожилая женщина, не назвавшая свое имя, сказала, что в течение дня дорогу переходят сотни пешеходов и сама она не раз становилась свидетельницей аварий.

Один из местных жителей рассказал, что на этой дороге обязательно нужен пешеходный переход, так как здесь происходят аварии, особенно в темное время суток, в результате чего гибнут люди.

Эксперт в сфере транспорта Азер Аллахверанов сказал Oxu.Az, что прекращение строительства таких объектов абсолютно недопустимо:

«К сожалению, в некоторых случаях начинают проект и потом по неизвестным причинам его прекращают. От этих проектов может зависеть человеческая жизнь. Поэтому я считаю абсолютно неправильным не завершать проект, цель которого – организация дорожного движения.

Проделывать часть работы и потом прекращать – просто-напросто безответственность. Ясно, что за каждую работу ответственны определенные структуры. В обязанности этих структур входят определенные вопросы по конкретному рабочему графику. Если речь идет о строительстве надземного перехода, то постройте его вовремя и представьте в распоряжение людей», - заявил эксперт.

В свою очередь начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции ГУП города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов заявил Oxu.Az, что на Мардакянском круге, в Бузовне и на дороге в данном направлении имеется один подземный переход.

«Однако учтем и то, что на дороге в данном направлении, особенно слева, имеются населенные пункты, и там живет достаточно людей. Поэтому надо принять меры для обеспечения безопасности местных жителей во время перехода дороги. В связи с этим было запланировано строительство надземного пешеходного перехода. Но к сожалению, работы не были завершены», - заявил В.Асадов.

Полковник полиции также обратился к водителям, попросив их учесть, что на данном участке нет пешеходного перехода, и правильно рассчитывать скорость:

«Пешеходы же пусть не перебегают дорогу и не переходят дорогу в опасных ситуациях».

Эльвин Пашазаде

Фото: Эльнур Нуриев

