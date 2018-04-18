Хаменеи: Запад ведет войну с Ираном

2018-04-18 22:15 | www.oxu.az | 7

Иран находится в кофрантации с Западом, и стержнем этой конфрантации являются западные спецслужбы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на farsnews.com, об этом заявил Верховный лидер Исламской Революции Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи в ходе встречи с сотрудниками разведслужб в Тегеране.

Однако он отметил, что секретные службы вражеских государств пока не достигли каких-либо значительных успехов, несмотря на все их возможности.

Аятолла Хаменеи призвал не недооценивать врага, который прибегает к различным методам: краже данных, изменению расчетов политиков, изменению убеждений людей и разжиганию финансового хаоса в стране.

Ранее аятолла предупреждал, что враги мобилизовали все свои возможности, чтобы нанести удар.

А.Б.

