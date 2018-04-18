Китай снимет ограничения на долю иностранного капитала в автомобильной индустрии

2018-04-18 20:17 | www.trend.az | 7

Китай в течение пяти лет поэтапно снимет ограничения на участие иностранного капитала в автомобильной индустрии, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Государственный комитет по делам развития и реформ КНР.

По сообщению китайского ведомства, в 2018 году Китай отменит лимит на долю держания акций зарубежными инвесторами в отрасли автомобилей специального назначения и автомобилей на новых источниках энергии, в 2020 году - в отрасли коммерческих автомобилей, а в 2022 году - в отрасли пассажирских автомобилей.

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