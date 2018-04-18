В Ереване протестующие собираются блокировать правительственные здания

2018-04-18 22:44 | www.apa.az | 6
Оппозиционный депутат Никол Пашинян на митинге в Ереване призвал митингующих собраться 19 апреля на Площади Республики в 08:00 утра.
Как передает АПА со ссылкой на «Спутник Армения», по его словам, демонстранты должны блокировать правительственные здания и парализовать тем самым работу кабинета министров.
Очередной митинг на главной площади страны закончился. Напомним, уже третий день сторонники Пашиняна проводят акции протеста против избрания Саргсяна премьером.