В Европе появились купюры в ноль евро

2018-04-18 22:44 | www.oxu.az | 7

В Германии в родном городе Карла Маркса выпустили купюры номиналом в ноль евро, приурочив это к 200-летию со дня рождения экономиста.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на The Local, сувениры, на которых изображен портрет философа, выпустила местная туристическая компания.

Первый тираж в пять тысяч купюр был напечатан в марте 2018 года и распродан менее чем за месяц. Стоимость одной купюры составила три евро.

По словам представителя компании, тираж «разошелся по всему миру — от Латинской Америки до Австралии».

В туристической компании уже анонсировали выпуск нового тиража — эмиссия составит 20 тысяч купюр, они поступят в продажу 23 апреля и будут доступны к покупке онлайн на сайте организации.

А.Б.

