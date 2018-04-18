"Газпром" и Saudi Aramco скоординируют сотрудничество в газовой сфере

2018-04-18 20:19 | www.trend.az | 7

"Газпром" и Saudi Aramco договорились о создании совместного координационного комитета по реализации меморандума о сотрудничестве, который был подписан осенью 2017 года, говорится в сообщении российской компании, передает ТАСС.

Создание комитета предусмотрено дополнением к меморандуму, который сегодня был подписан на встрече главы "Газпрома" Алексея Миллера и министра энергетики королевства Халедом аль-Фалехом и президентом компании Амином Нассером, говорится в сообщении.