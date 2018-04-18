Президент Ильхам Алиев принял министров молодежи и спорта, участвующих в IV сессии конференции ОИС (ФОТО) (версия 2)

2018-04-18 20:38 | www.trend.az | 6

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял министров молодежи и спорта, участвующих в четвертой сессии конференции министров стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Выступая на встрече, глава государства выразил радость, что Азербайджан принимает такое значимое международное мероприятие.

“Дорогие гости, дорогие друзья. Добро пожаловать в Азербайджан. Я рад вас видеть. Рад, что Азербайджан принимает такое значимое международное мероприятие. Уверен, что эта встреча укрепит солидарность, партнерство и создаст очень положительную динамику в развитии сотрудничества. Азербайджан является очень активным членом Организации исламского сотрудничества. В последние годы мы организовали большое количество мероприятий на уровне министров. Рад, что сегодня в числе наших гостей министры молодежи и спорта”, - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан всегда чувствует поддержку братских мусульманских стран и, в свою очередь, поддерживает братьев во всех международных организациях.

“Безусловно, мы активно сотрудничаем в ООН, безусловно, в Организации исламского сотрудничества, таких организациях, как Организация экономического сотрудничества, и других региональных организациях. Азербайджан продолжит политику укрепления солидарности и партнерства с братскими странами. Мы всегда должны поддерживать и быть рядом друг с другом. Организация исламского сотрудничества приняла ряд резолюций в связи с решением конфликта между Арменией и Азербайджаном, приведшего к оккупации Арменией 20 процентов наших земель. В результате этого конфликта свыше одного миллиона азербайджанцев на своих же землях превратились в беженцев и вынужденных переселенцев. Мы подверглись этнической чистке. В Ходжалы Армения совершила геноцид против азербайджанцев. На сегодня более 10 стран признают этот геноцид. Мы очень благодарны нашим братьям, являющимся членами Организации исламского сотрудничества, за продолжительную поддержку решения этого конфликта на основе резолюций Совета безопасности ООН и других международных организаций и в рамках территориальной целостности Азербайджана. Руководство Армении разрушило на оккупированных территориях все. ОБСЕ дважды направляла на оккупированные территории миссии по выявлению фактов. Их отчеты показывают, что в отношении наших исторических и религиозных памятников были совершены акты вандализма. Армения уничтожила наши мечети. Кладбища, исторические памятники - все разрушено. Все разрушено. Наш народ также подвергся культурному геноциду. Однако, как я всегда говорил, они не могут уничтожить нашу память, веру. После того как два года назад часть наших оккупированных земель была освобождена, Азербайджан принял решение восстановить эти территории, и в настоящее время там живут люди. Мы построили там поселок на 150 человек, школу, медицинский центр и мечеть. Эта мечеть - копия той мечети, что армяне разрушили в древнем городе Шуша. Делая это, мы еще раз показываем варварам, что они не могут уничтожить нашу судьбу. Мы вернемся на все оккупированные территории и вновь их восстановим. Мы вернем жизнь на эти земли”, - подчеркнул глава государства.

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