Госдеп: США ведут дискуссии о санкциях против России

2018-04-18 20:39 | www.trend.az | 7

Соединенные Штаты ведут дискуссии о санкциях против РФ, заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, передает РИА Новости.

"Идут дискуссии по поводу санкций в отношении РФ", — сказал он, выступая на слушаниях в международном комитете палаты представителей конгресса США.

Так Митчелл ответил на вопрос одного из конгрессменов, почему президент США Дональд Трамп передумал вводить санкции против РФ по Сирии.

Как сообщил ранее источник в МИД РФ, посольство России в Вашингтоне получило уведомление от администрации Трампа, что новых санкций против России в ближайшее время вводить не планируется.