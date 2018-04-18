Россию обвинили в попытке нападения на военных США

2018-04-18 23:15 | www.oxu.az | 7

Помощник Госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что «российские наемники» попытались атаковать американские силы в Сирии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Лента.ру, об говорится в его показаниях, данных Комитету Палаты представителей по иностранным делам.

«Безрассудное вмешательство [Москвы] в Сирии и поддержка режима [президента Башара] Асада повысили риск конфронтации с Западом. Недавняя неудачная атака на силы США российских наемников стала одним из отрезвляющих примеров такого поведения», - отмечает Митчелл.

В Госдуме эти данные назвали ложными. «Это очередная дезинформация от наших западных коллег. С одной целью только — выставить в данном случае Россию в неприглядном свете», - сказал РИА Новости первый зампред комитета парламента по обороне и безопасности Андрей Красов.

А.Б.

