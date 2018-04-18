Ильхам Алиев: Клянусь достойно служить народу – ВИДЕО

2018-04-18 23:16 | www.oxu.az | 6

Сегодня в парламенте Азербайджана прошла церемония инаугурации Президента Ильхама Алиева.

Как передает Oxu.Az, солдаты Вооруженных сил под звуки торжественного марша внесли на сцену Государственный флаг Азербайджана и штандарт (флаг) президента Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, положив руку на Конституцию Азербайджана, принес присягу.

«Осуществляя полномочия президента Азербайджанской Республики, клянусь соблюдать Конституцию Азербайджанской Республики, защищать независимость и территориальную целостность государства, достойно служить народу!» - сказал Ильхам Алиев.

Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Затем президент принес присягу, положив руку на священный Коран.

«Положа руку на священный Коран, клянусь быть приверженным национально-духовным ценностям и традициям, созданным азербайджанским народом на протяжении веков, постоянно дорожить ими», - сказал Ильхам Алиев.

Далее преклонив колено, президент Ильхам Алиев поцеловал государственный флаг Азербайджана.