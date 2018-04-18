У Трампа нет срочных планов по введению дополнительных санкций против РФ

2018-04-18 21:33 | www.trend.az | 5

Администрация президента США Дональда Трампа не имеет срочных планов по введению дополнительных санкций в отношении России, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По его данным, Трамп пока не одобрил какие-либо дополнительные ограничительные меры против РФ, а его помощники их официально не рекомендовали. При этом агентство отмечает, что американский президент готов к введению новых санкций, но в будущем, а не сейчас.

Источники агентства также назвали неуместным заявление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о скором введении властями США новых санкций в отношении РФ.

Во вторник глава Национального экономического совета при президенте Дональде Трампе Лоуренс Кадлоу заявил, что американские власти рассматривают вопрос о введении дополнительных санкций в отношении России, но окончательное решение не принято.