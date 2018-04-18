В Баку ликвидируется автобусная остановка перед ст. метро «Короглу» (ФОТО)

2018-04-18 21:35 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Вдоль дороги перед пирамидальным выходом станции метро «Короглу» (пирамида) в направлении аэропорта устанавливаются придорожные ограждения, после чего 21 апреля будет ликвидирована находящаяся здесь автобусная остановка, сообщили в среду в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Тем самым на этой территории будет организовано беспрерывное движение транспорта, предотвращен плотный транспортный поток.

После ликвидации автобусной остановки автобусы, курсирующие от Центра по обмену транспортом «Короглу» в близлежащие села и поселки, будут, не останавливаясь, проезжать перед пирамидальным выходом метро «Короглу».