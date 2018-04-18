В конце апреля в Азербайджане будет проведена "неделя иммунизации"

2018-04-18 21:38 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - Во всех городах и районах Азербайджана 23-29 апреля будет проведена «неделя иммунизации».
Об этом в среду сказала Trend специалист пресс-службы министерства здравоохранения Азербайджана Сафая Ахмедова.
По ее словам, это нашло отражение в приказе "О проведении "недели иммунизации" в Азербайджане, подписанного министром здравоохранения Огтаем Ширалиевым.
Организация "недели иммунизации" во всех городах и районах республики 23-29 апреля поручается руководителям управлений и учреждений медицины.