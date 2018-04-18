Новое здание Наркоцентра в Баку будет сдано в эксплуатацию в конце мая - начале июня

2018-04-18 21:41 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Строящееся новое здание Республиканского наркологического центра министерства здравоохранения Азербайджана планируется сдать в эксплуатацию в конце мая – начале июня этого года.

Об этом в среду сказала Trend специалист пресс-службы Минздрава Сафая Ахмедова.

По ее словам, новое четырехкорпусное здание станет медицинским учреждением, отвечающим высоким стандартам. В двухэтажном здании, расположенном в Сабунчинском районе Баку, смогут пройти стационарное лечение 300 пациентов. Здание будет оснащено современным оборудованием.